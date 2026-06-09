O Cinema Alameda recebe nesta terça-feira (9), às 19h, uma edição especial da mostra Tela Brasileira dedicada à produção audiovisual de Juiz de Fora e região. A programação gratuita contará com a exibição de quatro curtas-metragens produzidos por realizadores locais, além de um debate com os diretores após a sessão.

Entre os filmes exibidos está "O Último", animação de Cassiel Weitzel e Rodrigo Brandão que aborda temas como isolamento e paranoia ao acompanhar um homem que passa a desconfiar do novo vizinho em um prédio quase vazio.

Na sequência, o público poderá assistir a "Juiz de Fora: Portal de Minas", dirigido por Leonardo Amorim. Ambientado em 1889, o curta retrata os desafios enfrentados pelo industrial Bernardo Mascarenhas durante a implantação da iluminação elétrica na cidade.

A programação inclui ainda o documentário "A Morte Lenta das Madrugadas Urbanas", de Luiza Horta, que investiga as transformações da vida noturna juiz-forana e os impactos do fechamento ou reformulação de espaços tradicionais de convivência entre 2024 e 2025.

Encerrando a mostra, será exibido "O Estátua", dirigido por Rodrigo Mangal. Gravado na Praça da Estação, o filme propõe uma reflexão sobre a relação dos moradores com a cidade, a memória e os espaços urbanos.

Após a exibição dos curtas, os realizadores participarão de um bate-papo com o público para discutir os processos criativos e os temas abordados nas obras.

Os ingressos serão distribuídos gratuitamente uma hora antes do início da sessão, no próprio Cinema Alameda.

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