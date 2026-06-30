O espetáculo "O tempo só anda de ida – um passeio estético sobre a vida e a obra de Manoel de Barros" estreia nesta terça-feira (30), às 18h30, no Cine-Theatro Central, em Juiz de Fora. A apresentação de estreia já está com os ingressos esgotados. O público ainda poderá assistir à montagem nos dias 3 e 4 de julho, às 20h, no Teatro Paschoal Carlos Magno.

Inspirado na vida e na obra do poeta Manoel de Barros, o espetáculo combina teatro, literatura, música e recursos visuais para apresentar ao público uma experiência sensorial baseada na poesia e no universo do escritor.

A montagem foi contemplada pelo Prêmio Palco Central e é resultado de uma pesquisa sobre poemas, entrevistas e escritos autobiográficos de Manoel de Barros. A proposta é aproximar a obra do poeta do público por meio da linguagem teatral.

Em cena, os atores Cristiano Fernandes, José Mário de Oliveira e Rafaela de Oliveira dão vida aos textos, com o apoio de projeções, iluminação e trilha sonora que ajudam a construir a atmosfera do espetáculo.

A estreia também marca os 40 anos de carreira teatral de Cristiano Fernandes e integra as comemorações dos 10 anos da Caravana de Histórias, grupo que desenvolve projetos de incentivo à literatura e à formação de público em Juiz de Fora e região.

Com direção de Pádua Teixeira e Alexandre Guttierrez, organização textual de José Luiz Ribeiro e produção da Caravana de Histórias, o espetáculo propõe uma nova forma de vivenciar a poesia de Manoel de Barros por meio da cena.

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