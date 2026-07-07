A artista visual Fani Bracher inaugura, nesta quinta-feira (9), às 19h, a exposição "Pele e Osso", na Galeria Nívea Bracher, em Juiz de Fora. A mostra apresenta uma nova fase da produção da artista, com obras que exploram diferentes suportes e linguagens.

A exposição reúne trabalhos têxteis de grande formato produzidos principalmente em 2025, além de ossos cobertos por inscrições, desenhos e símbolos. As obras estabelecem um diálogo entre tecidos, que remetem à proteção do corpo, e ossos, associados à sua estrutura, convidando o público à reflexão.

Os trabalhos incorporam bordados, patchwork e vestígios do processo criativo da artista, transformando materiais reaproveitados em peças de arte. A mostra também faz referências a temas recorrentes na trajetória de Fani Bracher, como escadas, árvores, pedras, caminhos, labirintos e formas geométricas.

A memória e a literatura também estão presentes na exposição, com bordados e inscrições inspirados em textos de autores como Albert Camus, Manoel de Barros e Fernando Pessoa. Um dos espaços da galeria contará ainda com um bordado coletivo, permitindo que os visitantes participem da construção da obra.

A exposição será realizada na Galeria Nívea Bracher, no segundo piso do Mercado Cultural AICE, localizado no Mercado Municipal de Juiz de Fora, na Avenida Getúlio Vargas, 200, no Centro. O espaço funciona de terça, quarta, quinta e sábado, das 11h às 21h, e às sextas-feiras e domingos, das 11h às 18h.

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