O Teatro Paschoal Carlos Magno recebe, neste domingo (12), às 16h, o espetáculo infantil "A fada, a flor e a princesa", do grupo Teatro da Pedra, de São João del-Rei. A apresentação é gratuita e integra a programação do projeto Diversão em Cena. Os ingressos serão distribuídos a partir de uma hora antes do início do espetáculo.

A montagem convida crianças e famílias a mergulharem em um universo de fantasia, com personagens como fadas, princesas, madrastas, príncipes, reis e rainhas. A narrativa combina músicas, danças, poemas, brincadeiras e contação de histórias para estimular a imaginação do público.

O espetáculo começa com um cortejo musical que convida a plateia a entrar no mundo da fantasia. Em seguida, as atrizes assumem diferentes personagens e conduzem uma história inspirada em contos clássicos, brasileiros, estrangeiros e contemporâneos, reunindo elementos do teatro e da tradição oral.

A apresentação faz parte do projeto Diversão em Cena, realizado em Juiz de Fora por meio de uma parceria entre a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e a Fundação ArcelorMittal. A iniciativa leva espetáculos gratuitos de teatro infantil ao público mensalmente até dezembro, com o objetivo de ampliar o acesso à cultura e incentivar a formação de público.

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