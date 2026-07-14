O Rainbow Fest Brasil 2026 divulgou a programação completa e confirmou os artistas Diego Martins, Aretuza Lovi e Vitor Di Castro entre as atrações nacionais da edição deste ano. O festival será realizado entre 3 e 9 de agosto, em Juiz de Fora, com atividades gratuitas na Praça Prefeito Tarcísio Delgado e em outros espaços culturais da cidade.

Entre os destaques da programação está o show de Diego Martins, marcado para o sábado (8). Ator, cantor e drag queen, o artista ganhou projeção nacional por papéis em novelas da TV Globo e pela carreira na música.

Na sexta-feira (7), o público poderá acompanhar um talk show com Vitor Di Castro, conhecido pelo conteúdo sobre humor e comportamento nas redes sociais, além do show de Aretuza Lovi, que leva ao festival sucessos como Joga Bunda e Vagabundo.

A programação também contará com a participação de Rafa Ventura, além de apresentações de artistas locais e regionais, DJs, performances, seminários, sessão de cinema e atividades culturais voltadas à promoção da diversidade e dos direitos humanos.

Com entrada gratuita, o festival será realizado entre os dias 3 e 9 de agosto. A abertura acontece no Mercado Municipal, enquanto os shows principais serão concentrados entre os dias 7 e 9, na Praça Prefeito Tarcísio Delgado, no Centro de Juiz de Fora.

Principais atrações



3 de agosto (segunda): abertura oficial;

4 de agosto (terça): sessão de cinema;

5 a 7 de agosto: seminários sobre memória e cultura LGBTQIAPN+;

7 de agosto (sexta): Talk show com Vitor Di Castro e show de Aretuza Lovi;

8 de agosto (sábado): show de Diego Martins;

9 de agosto (domingo): apresentação de Rafa Ventura, além de atrações locais e DJs.

Com 28 anos de história, o Rainbow Fest reúne atrações culturais, debates e apresentações artísticas e deve movimentar o turismo, a rede hoteleira, bares, restaurantes e o comércio de Juiz de Fora durante a semana do evento.

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