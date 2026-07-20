A Praça Clodesmith Riani, no Centro de Juiz de Fora, recebe no domingo (26), a partir das 16h, a segunda edição da Roda de Samba Agbara Obinrin – A Força da Mulher. Gratuito e aberto ao público, o evento integra a programação do Julho das Pretas e reúne 13 compositoras, cantoras e instrumentistas da cidade em celebração ao protagonismo das mulheres negras no samba.

A iniciativa marca as comemorações do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho, data que também homenageia Tereza de Benguela, símbolo da resistência negra no Brasil. O encontro busca valorizar a ancestralidade, a cultura popular e a participação das mulheres negras na construção da identidade do samba.

"Agbara Obinrin", expressão de origem yorùbá que significa "força feminina", transforma a praça em um espaço de celebração e valorização da cultura afro-brasileira. Participam desta edição as artistas Alessandra Crispin, Aline Crispim, Amana Veiga, Camila Brasil, Érica Marques, Isabella Queiroz, Jéssica Braz, Josi Silva, Mariana Assis, Priscila Pinheiro, Raquel Souza, Tamires Rampinelli e Yara Oliveira.

O projeto foi lançado em abril deste ano com uma homenagem à sambista Dona Ivone Lara e também deu início ao movimento pela criação do Dia Municipal da Mulher Sambista, proposta que tramita na Câmara Municipal de Juiz de Fora.

A apresentação de domingo faz parte de uma trilogia idealizada pelo coletivo. A última edição está prevista para dezembro, em comemoração ao Dia Nacional do Samba, com homenagens a nomes históricos como Tia Ciata e Ary Barroso.

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