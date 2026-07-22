O Rainbow Fest Brasil 2026 será realizado entre os dias 3 e 9 de agosto, em Juiz de Fora, e terá como tema "Vote LGBT+: Sonhar é um direito. Realizar também.". Em ano eleitoral, o festival pretende promover debates sobre democracia, cidadania e participação política, além de reunir uma programação cultural com seminários, cinema, atrações artísticas e shows nacionais.

Segundo a organização, a proposta da edição deste ano é estimular a reflexão sobre a importância da participação política e do voto consciente na defesa dos direitos humanos e da cidadania da população LGBTQIAPN+.

Idealizador do evento e presidente do Movimento Gay de Minas (MGM), Oswaldo Braga afirmou que a escolha do tema busca reforçar a importância da participação democrática e da mobilização social para a preservação e ampliação de direitos.

Com 28 anos de história, o Rainbow Fest é considerado um dos principais eventos voltados à promoção da cultura e dos direitos da população LGBTQIAPN+ no país. A programação será encerrada com atividades gratuitas na Praça Prefeito Tarcísio Delgado.

A edição de 2026 também contará com uma estrutura de acessibilidade, incluindo espaço reservado para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, banheiros adaptados, intérpretes de Libras, audiodescrição nas principais atividades e outros recursos voltados à inclusão, com o objetivo de ampliar o acesso do público ao festival.

Tags:

brasil