A programação da Quinta Musical recebe, nesta quinta-feira (23), o cantor, ator, multi-instrumentista, arranjador e produtor musical Ciro Belluci. O artista sobe ao palco do Mercado Cultural AICE, no segundo piso do Mercado Municipal de Juiz de Fora, às 20h, com o espetáculo "Coreografias do Improviso". A entrada é gratuita, com distribuição de ingressos uma hora antes do início da apresentação.

O espetáculo propõe um diálogo entre estrutura e liberdade, explorando a relação entre improvisação e composição. A apresentação transforma corpo e voz em extensões da música, proporcionando uma experiência que valoriza a escuta sensível e interpretações que vão além dos formatos tradicionais.

Com influências do jazz e das matrizes afro-diaspóricas, o repertório reúne composições autorais, músicas de artistas contemporâneos como Ilessi, Tó Brandileone e Flavio Tris, além de releituras de nomes consagrados da música brasileira, como Joyce Moreno, Baden Powell e Gilberto Gil. O projeto também aborda questões ligadas à ancestralidade e à vivência de uma pessoa preta e LGBTQIAPN+, incorporando esses elementos à sonoridade e à performance.

Natural de Barbacena, Ciro Belluci é cantor, ator, flautista, violonista, arranjador e produtor musical. Vencedor do Prêmio BDMG Jovem Instrumentista 2023, na categoria Flauta Transversal, também conquistou o segundo lugar como intérprete no Encontro da Música Mineira, promovido pelo Sesc Minas. Formado em violão pela Bituca – Universidade de Música Popular, integrou durante sete anos o grupo teatral Ponto de Partida, desenvolvendo projetos que unem música, teatro e literatura.

A Quinta Musical é promovida pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), em parceria com a Unimed Juiz de Fora. A iniciativa realiza apresentações gratuitas ao longo do ano com o objetivo de valorizar artistas e ampliar o acesso da população à produção musical.

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