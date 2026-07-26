A programação de julho do projeto Tela Brasileira será encerrada na próxima terça-feira (28), em Juiz de Fora, com uma sessão especial dedicada ao Festival Brejo Maldito. A exibição gratuita acontece no Cinema Alameda e reúne quatro curtas-metragens do gênero horror e fantástico produzidos por cineastas brasileiros. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente na bilheteria uma hora antes da sessão.

A mostra é realizada em parceria com o Festival Brejo Maldito, criado em Juiz de Fora pelas produtoras Doutor Zumbi e Sencine Filmes com o objetivo de fortalecer o cinema de gênero e incentivar a produção audiovisual independente. Na primeira edição, realizada em 2025, o festival recebeu mais de 250 filmes inscritos de diferentes regiões do país.

Entre os filmes exibidos está "Claustrofilia", dirigido por Piêtro Fregulia, que acompanha um homem isolado em seu apartamento que passa a desenvolver uma relação perturbadora com o próprio quarto.

Também integra a programação "O Sacrifício do Quarto Anjo", de Breno Guarino e Vinícius Tostes, um falso documentário que investiga os assassinatos de integrantes de uma banda independente.

Outro destaque é "Sangue de Gaia", de Duda Goettnauer, que utiliza o horror para abordar temas como transfobia e intolerância a partir da história de uma jovem trans recém-ingressa em uma universidade pública.

Fechando a sessão, "Cordão de Prata", de Getulio Ribeiro, apresenta uma narrativa ambientada em 1985, na Baixada Fluminense, refletindo sobre violência e os reflexos do período da ditadura militar.

Após a exibição, o público poderá participar de um debate com os diretores Piêtro Fregulia, Breno Guarino, Vinícius Tostes, Duda Goettnauer e Getulio Ribeiro, que falarão sobre os processos criativos das obras e o cenário do cinema de horror contemporâneo no Brasil.