A programação parceira do Rainbow Fest Brasil 2026 ganha mais uma atração no sábado, 8 de agosto, com a BEM+DITA FEST – Edição Rainbow, organizada por Klau Macedo. O evento será realizado a partir das 22h, na Estação Cultural Studio de Dança, localizada na Rua Halfeld, 235, no Centro de Juiz de Fora.





A festa contará com a participação de DJs convidados, show surpresa, sorteios e uma proposta de celebrar a diversidade em um ambiente voltado ao público adulto, com classificação indicativa para maiores de 18 anos.

Os ingressos antecipados custam R$40, enquanto o Combo Rainbow (ingresso + chopp de 500 ml + mini frios) está disponível por R$80. No dia do evento, o ingresso passa a custar R$60.

As vendas e informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (32) 98808-8589. A BEM+DITA FEST integra a programação do Rainbow Fest Brasil 2026, ampliando as opções de entretenimento durante um dos maiores eventos de diversidade da região.





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