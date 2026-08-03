A cidade de Ubá inaugurou o Museu Virtual de Ubá, o Memorial "Vidas que Marcam" e uma Audioteca equipada com setor de Braille. A cerimônia de apresentação do acervo ocorreu no Fórum Cultural de Ubá. As estruturas físicas e digitais buscam reunir acervos históricos e ampliar o acesso à memória cultural do município.

O Memorial "Vidas que Marcam" foi concebido para preservar a trajetória de figuras históricas de Ubá. O espaço abriga objetos, fotos e documentos de personalidades locais, destacando-se o piano utilizado pelo compositor Ary Barroso no início de seus estudos musicais.

Para a consulta remota, o Museu Virtual disponibiliza em ambiente digital registros históricos e informações sobre pontos turísticos da cidade. O material pode ser acessado de forma gratuita no portal oficial da Prefeitura de Ubá por estudantes, pesquisadores e o público em geral.

Já a Audioteca conta com acervo voltado a pessoas com deficiência visual. O espaço disponibiliza livros em Braille e equipamentos em áudio para pesquisa e leitura inclusiva. A implementação do setor atende a um projeto em desenvolvimento na Biblioteca Municipal desde a última década.

Segundo a Secretaria de Cultura, os acervos devem receber atualizações contínuas com novas doações e inclusões de documentos históricos. Conheça o museu aqui. A administração municipal informou que estuda a implantação futura de um museu físico para o município.

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