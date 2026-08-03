O documentário "Os irmãos Segreto", que resgata a história dos pioneiros do cinema brasileiro, será exibido gratuitamente nesta terça-feira (4), às 19h, no Cinema Alameda, em Juiz de Fora. A sessão integra o projeto Tela Brasileira, promovido pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Funalfa e do Polo JF Cine, e contará com um bate-papo com especialistas e integrantes da produção após a exibição. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do Cinema Alameda uma hora antes do início da sessão.

Dirigido por Federico Ferrone e Michele Manzolini, com produção da juiz-forana Juliana Simões de Carvalho, o longa acompanha a trajetória dos irmãos italianos Paschoal, Gaetano e Affonso Segreto, considerados personagens fundamentais para o surgimento do audiovisual no Brasil. Misturando fatos históricos, memórias e elementos de ficção, a obra revisita a contribuição da família para a consolidação do cinema no país.

Paschoal Segreto inaugurou o primeiro cinema do Brasil, em 31 de julho de 1897, no Rio de Janeiro. Já Affonso Segreto é reconhecido por registrar, em 1898, imagens da Baía de Guanabara, consideradas entre os primeiros filmes produzidos em território brasileiro.

Após a sessão, o público poderá participar de um debate com a produtora e diretora audiovisual Juliana Simões de Carvalho; a pesquisadora Vanessa Rodrigues, doutora em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e pós-doutoranda da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); e Pedro Braga Arcuri, pesquisador da Embrapa e bisneto dos imigrantes italianos Pantaleone Arcuri e Ricardo Fortini.

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