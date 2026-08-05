A flautista, compositora e arranjadora Leticia Malvares será a atração da próxima edição da Quinta Musical, nesta quinta-feira (6), às 20h, no Mercado Cultural AICE, em Juiz de Fora. A apresentação é gratuita e reúne influências da música brasileira, do flamenco e do jazz.

Radicada na Espanha, a artista desenvolveu uma trajetória marcada pelo diálogo entre ritmos brasileiros e espanhóis. No palco, estará acompanhada pelo violonista Luciano Camara e pela bailaora e bailarina Tatiana Bittencourt, que também participa com as tradicionais palmas do flamenco.

O repertório reúne composições autorais e releituras de nomes da música instrumental, como Chick Corea, Hermeto Pascoal e Luiz Gonzaga, evidenciando a proposta de aproximar diferentes linguagens musicais.

Leticia Malvares desenvolve projetos voltados à música, dança, teatro e produções multimídia. Entre seus trabalhos estão os projetos "Mundo de Dentro" e "Bailables", que exploram a fusão entre a música instrumental brasileira e o flamenco.

A artista venceu o Prêmio Ibermúsicas 2022 com a obra "Suíte Imigrante" e foi finalista do Prêmio Profissionais da Música nas categorias Arranjadora e Instrumentista Popular Feminina. Também foi semifinalista do Prêmio Toca! com a canção "Malemolente" e recebeu as Ajudas à Criação da Fundação SGAE em 2022 e 2025.

Ao longo da carreira, Leticia colaborou com artistas como Hermeto Pascoal, Miguel Poveda, Montse Cortés, Carlinhos Brown, Vanessa Moreno, Gabriel Grossi, Rubem Farias, Salomão Soares e Lill Lindfors.

A Quinta Musical é realizada no Mercado Cultural AICE, no segundo andar do Mercado Municipal, e integra a programação cultural de Juiz de Fora com apresentações gratuitas de diferentes estilos musicais.

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