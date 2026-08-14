A exposição “Salve Cosme e Damião!” será aberta nesta quinta-feira (13), às 19h, na Galeria Narcisse Szymanowski, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), em Juiz de Fora. A mostra resgata a tradição da distribuição dos tradicionais saquinhos de doces e homenageia pessoas que ajudam a manter esse costume na cidade.

A visitação é gratuita e ocorre de 14 de agosto a 8 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A classificação é livre e os textos da exposição também estarão disponíveis em Braille.

Idealizada pelos artistas Mariâna Andrade, por meio da Caramuru Produtora Artística e Cultural, a exposição apresenta obras inspiradas em seis pessoas: Adriana Costa, Adriana Petara Ryal, Daniel Silva, Jorge de Paula, Renata da Silva e Simone Florentino. Os rostos dos homenageados serão representados em tecidos de 2,90 metros por 1,45 metro, utilizando como referência a estética dos saquinhos de doces.

A mostra também reúne esculturas de Cosme e Damião cercados por doces, produzidas com técnicas como modelagem, moldagem em silicone, moulage têxtil, colagem e pintura acrílica.

Segundo os organizadores, o número de pessoas que mantêm a tradição vem diminuindo, o que coloca em risco a continuidade do festejo. O projeto inclui ainda um documentário sobre a história dos homenageados, com lançamento previsto para 27 de setembro, data tradicionalmente associada às celebrações de Cosme e Damião no Brasil.

Tradição e sincretismo religioso

A exposição também aborda as diferentes interpretações relacionadas aos santos. Na tradição católica, Cosme e Damião eram irmãos gêmeos e médicos que atendiam pessoas pobres na Arábia. Segundo a tradição, foram perseguidos por sua prática religiosa e condenados à morte.

No Candomblé, os santos são associados, em algumas tradições, aos Ibejis, orixás gêmeos ligados às crianças, à alegria e ao início de todas as coisas. Na Umbanda, são relacionados aos Erês, entidades infantis associadas à pureza e à intermediação espiritual.

O projeto conta com patrocínio da Prefeitura de Juiz de Fora, por meio do edital Quilombagens 2024/2025, integrante do Programa Cultural Murilo Mendes, administrado pela Funalfa.

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