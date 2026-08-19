Já virou tradição no calendário de encontros da comunidade LGBTQIAPN+ de Juiz de Fora. Em sua 4ª edição, a Feijoada Scavollini chega em agosto de 2026 reafirmando sua proposta de celebrar amizades, reencontros, afetos e histórias que ajudam a fortalecer a diversidade na cidade.

Idealizada como uma confraternização entre amigos, a feijoada foi criada especialmente para receber pessoas queridas, inclusive aquelas que vêm de outras cidades para prestigiar a celebração, reencontrar a família Scavollini e matar a saudade. À frente da iniciativa estão os anfitriões Fabrício Almeida e Úrsula Scavollini, ao lado de Dayane Manciny, Rodolfo Scavollini, Bruna Rocha e Fernando Valério.

O que começou como um encontro entre amigos ganhou dimensão a cada edição. Por questões de logística, a Feijoada Scavollini ainda é realizada exclusivamente para convidados, mas a equipe já planeja ampliar o evento no futuro e transformá-lo em uma das atividades oficiais da programação de celebração do orgulho LGBTQIA+ em Juiz de Fora.

Além da comida, da música e da confraternização, um dos momentos mais aguardados da festa é a homenagem a personalidades que se destacam por sua contribuição à comunidade LGBTQIAPN+. A cada edição, os organizadores escolhem pessoas cujas trajetórias representam compromisso, representatividade e importância para a construção de uma sociedade mais plural.

Os homenageados são mantidos em segredo até o dia da festa. A revelação acontece diante dos convidados, em um momento marcado por aplausos, flores, carinho e reconhecimento.

Em 2026, a tradição será mantida. Os nomes das personalidades escolhidas e as histórias que serão celebradas permanecem em sigilo, aumentando a expectativa para o encontro.

Mais do que uma feijoada, a iniciativa se consolida como um espaço de convivência e valorização de pessoas que contribuem para uma Juiz de Fora mais diversa, acolhedora e consciente de sua pluralidade. A 4ª Feijoada Scavollini chega, assim, para celebrar a amizade, os afetos e as trajetórias que ajudam a construir, todos os dias, a história da comunidade LGBTQIAPN+ na cidade.