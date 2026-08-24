Em uma cidade onde artistas, artesãos e pequenos empreendedores encontram na produção cultural não apenas uma forma de expressão, mas também uma fonte de renda, o FESTICIDI 2026 abre espaço para que esse trabalho chegue ao público. O Festival Internacional de Cinema e Cultura da Diversidade promove, nos dias 18, 19 e 20 de setembro, uma feira livre de artes e cultura com 60 vagas para expositores em Juiz de Fora. As inscrições estão abertas até 26 de agosto.

A feira será realizada das 16h às 22h, na Praça Tarcísio Delgado, antiga Praça Antônio Carlos, e integra a programação do festival, que acontece entre 15 e 20 de setembro com atividades gratuitas. Em 2026, o Rio de Janeiro será o estado homenageado pelo FESTICIDI, ampliando o diálogo entre diferentes territórios, manifestações culturais e formas de representação.

Mais do que ocupar um espaço na programação do evento, a feira coloca no centro da cena produtores independentes que muitas vezes desenvolvem seus trabalhos de forma autônoma e encontram nos espaços culturais e nas iniciativas de economia criativa uma oportunidade de apresentar e comercializar suas produções. A proposta reúne diferentes linguagens, mostrando a diversidade da produção artística que circula pela cidade.

Podem se inscrever profissionais e produtores das áreas de upcycling, customização de moda e brechós, literatura autoral, escultura, cerâmica, pintura, ilustração, artesanato e fotografia autoral. A programação também contempla a comercialização de objetos e adereços utilizados em produções audiovisuais, discos, EPs e CDs, além de serviços relacionados à aplicação de adornos, como tranças, penteados e pintura corporal.

Os 60 participantes serão selecionados conforme as regras estabelecidas no edital. Para os selecionados, haverá uma taxa simbólica de R$ 50, destinada ao custeio dos serviços de limpeza e manutenção do espaço. Cada expositor terá direito a uma mesa e duas cadeiras durante a realização da feira.

Criado e produzido pela Associação Cultural CineFanon, o FESTICIDI tem como proposta utilizar o cinema e outras manifestações artísticas como instrumentos para discutir diversidade, direitos humanos, cidadania, memória, território e representatividade. A feira amplia essa perspectiva ao aproximar a programação cultural do público e dos produtores que fazem parte da cena artística local.

Com as inscrições abertas até 26 de agosto, a participação depende do preenchimento do formulário e da consulta ao edital. A feira acontece nos dias 18, 19 e 20 de setembro, das 16h às 22h, na Praça Tarcísio Delgado, dentro da programação do FESTICIDI 2026.

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