O projeto Tela Brasileira promove, nesta terça-feira (1º), às 19h, no Cinema Alameda, em Juiz de Fora, uma edição especial voltada à relação entre música e audiovisual. A Mostra de Videoclipes Polo JF Cine terá a exibição gratuita de 15 produções de artistas locais, com trabalhos que passam por diferentes estilos musicais e linguagens visuais.

Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do cinema uma hora antes da sessão, por ordem de chegada.

A seleção reúne produções de artistas ligados ao rock, MPB, música erudita, indie, rap, choro e soul, entre outros gêneros. A proposta é apresentar a diversidade da produção musical de Juiz de Fora e destacar o videoclipe como forma de expressão artística e ferramenta de construção das narrativas dos músicos.

Videoclipes selecionados

Confira as produções que serão exibidas:

“Whose blood is that?” — Inoutside | Direção: Mariana Campello

“Pietá” — Traste | Direção: Francis Frank

“Bicicleta” — Romo | Direção: Bruno Varoto

“Bear Mountain Road” — Mörtein | Direção: João Pedro Ferreira

“Solitude” — Guilherme Veroneze | Direção: Igor Tibiriçá

“Tucano do Bico Verde” — Roça Nova | Direção: Rodrigo Ferreira

“Magenta” — RT Mallone | Direção: Rodrigo Ferreira e RT Mallone

“Delirar” — Silva Soul part. RT Mallone e P.MC | Direção: Rodrigo Ferreira

“Duas Léguas” — Roger Resende | Direção: Juliana Stanzani e Igor Tibiriçá

“Good Morning” — Seven Teas | Direção: João Kapps

“Cambaleou” — Boca da Esquina | Direção: Tairec

“A Espada era a Lei” — Lanches | Direção: Bruna Schelb Corrêa e Luis Bocchino

“Não me” — Varanda | Direção: Amélia do Carmo

“Boiola” — Caetano Brasil feat. Ever Beatz e Diego Rivera | Direção: Jhully, Marcella Calixto e Caetano Brasil

“FAIRPLAY” — HAKUTAN | Direção: Francis Frank

Debate após a sessão

Após a exibição, haverá um debate com representantes dos videoclipes selecionados. O encontro vai abordar os processos criativos das produções, os desafios enfrentados na realização independente e a relação entre música e audiovisual.

A atividade também busca aproximar o público de artistas, bandas e realizadores de Juiz de Fora, mostrando diferentes formas de produção audiovisual ligadas à cena musical da cidade.

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