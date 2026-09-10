Uma música autoral do Campo das Vertentes ganhou destaque nacional com a conquista da dupla são-joanense Duo Aduar, que garantiu a segunda colocação na 56ª edição do Festival Nacional da Canção (FENAC), considerado o maior e mais tradicional evento do gênero no país. A grande final ocorreu na cidade de Boa Esperança, no Sul de Minas Gerais.

A obra premiada, intitulada “Brasiliano”, é de autoria de Gabriel Guedez e Thobias Jacó. A canção presta uma homenagem à força, à cultura e à identidade do povo trabalhador do interior brasileiro, estabelecendo uma forte sintonia com a própria proposta do festival, que tem como palco cidades do interior mineiro.

Para os integrantes do Duo Aduar, o percurso até a vitória, desde a seleção inicial até a semifinal e a decisão, representa um divisor de águas e um importante reconhecimento artístico no cenário musical brasileiro.

“Ficamos muito felizes quando fomos selecionados para o FENAC, quando chegamos à semifinal e, depois, à grande final. Conquistar o segundo lugar em um festival desse tamanho, representando São João del-Rei, Minas Gerais e o povo do interior, é motivo de muita alegria”, destacaram os músicos.

Além do reconhecimento no pódio, os artistas enfatizaram que a premiação reforça a relevância das produções culturais que nascem fora dos grandes centros urbanos.

“A nossa canção fala sobre o povo do interior, e o maior festival da canção do país acontece justamente no interior de Minas Gerais. Ver ‘Brasiliano’ no pódio é algo muito relevante para nós. Vamos continuar felizes por muito tempo com essa conquista”, afirmaram.

O resultado celebra não apenas a trajetória do Duo Aduar, mas também projeta a efervescência e a riqueza da produção cultural de São João del-Rei para todo o país.

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