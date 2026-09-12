O Polo Audiovisual de Juiz de Fora, conhecido como Polo JF Cine, selecionou quatro projetos para a terceira cessão de uso dos estúdios em 2026. Os espaços serão ocupados entre os dias 15 de setembro e 15 de dezembro, conforme previsto no edital.

Os projetos selecionados são:

O Quarto no Fim do Corredor, de Felipe Andolpho;

Casa dos Anjos, de Pedro Augusto Teixeira;

Onde Vivem as Flores, de Letícia Paiva;

Mal Estar, de Lucas Crescencio.

As inscrições para esta última etapa do ano foram encerradas em 28 de agosto. Segundo o Polo JF Cine, os proponentes dos projetos escolhidos já foram contatados pela equipe da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

A cessão dos estúdios busca oferecer estrutura para criação, desenvolvimento e produção audiovisual, contribuindo para que realizadores desenvolvam seus projetos e para o fortalecimento da cadeia produtiva do audiovisual em Juiz de Fora.

Com esta terceira etapa, o Polo JF Cine encerra o calendário de ocupação dos estúdios previsto para 2026, ampliando as oportunidades de produção e o suporte a projetos audiovisuais de profissionais e realizadores da região.