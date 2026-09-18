A Fundação Museu Mariano Procópio (Mapro), da Prefeitura de Juiz de Fora, participa da 20ª Primavera dos Museus com uma programação especial entre os dias 21 e 27 de setembro. As atividades são voltadas a diferentes públicos e incluem oficina de plantio, roda de conversa sobre racismo estrutural, visitas mediadas, ação em Libras, atividade em escola, oficina de museologia tátil e programação cultural no parque. A iniciativa deste ano tem como tema “Museus para todas as pessoas”.

Promovida anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a Primavera dos Museus chega à 20ª edição em 2026. A proposta é estimular a reflexão sobre o direito à memória e ao patrimônio cultural, além de ampliar as possibilidades de acesso, participação e pertencimento. A programação também aborda barreiras físicas, sociais, comunicacionais e simbólicas que podem dificultar a aproximação de diferentes públicos com os museus.

A programação do Museu Mariano Procópio começa na segunda-feira (21). Às 13h, o Parque do Museu recebe uma oficina de plantio de mudas com idosos do Lar de Idosos Luiza Marilac. A atividade terá como gesto simbólico o cuidado, a memória e a continuidade, aproximando diferentes gerações da natureza e do patrimônio do Museu.

Às 15h, será realizada uma roda de conversa sobre racismo estrutural, conduzida pela equipe técnica da Secretaria Especial de Igualdade Racial (SEIR). A atividade é destinada aos funcionários da Fundação e busca ampliar a reflexão sobre o racismo e fortalecer práticas institucionais relacionadas à equidade, inclusão e diversidade.

Na terça-feira (22), às 14h, funcionários da Fundação participam de uma edição da visita mediada “Caminhos de Mariano”, que percorre o trajeto até o Palacete Frederico Ferreira Lage. A atividade estabelece conexões entre diferentes espaços e aspectos da história relacionada ao Museu e é realizada em parceria com a 4ª Brigada Leve de Montanha, do Exército Brasileiro.

Na quarta-feira (23), a visita será novamente realizada, desta vez aberta ao público. A atividade é gratuita, com inscrições disponíveis pelo link de inscrição.

Na quinta-feira (24), às 18h30, será realizada uma edição especial do Histórias Noturnas, em Libras. A iniciativa é voltada à comunidade surda e busca ampliar as possibilidades de participação e proporcionar novas formas de vivenciar o Museu. As inscrições também estão disponíveis.

Na sexta-feira (25), às 10h, o projeto “Museu Vai à Escola” será realizado na Escola Estadual Cândido Motta Filho. A ação contará com a exposição “Memórias em imagem: o acervo fotográfico do Museu Mariano Procópio”, aproximando os estudantes de aspectos do acervo e contribuindo para novas relações entre os jovens, a história e o patrimônio cultural.

No sábado (26), às 10h, será realizada a Oficina de Museologia Tátil, ministrada pela bacharel em Moda Letícia Calvano, em parceria com a Associação dos Cegos. A atividade propõe uma experiência sensorial com réplicas de peças do acervo do Museu, ampliando as possibilidades de contato com o patrimônio por meio do tato.

Encerrando a programação, no domingo (27), das 9h às 12h, o Museu promove mais uma edição do Manhã no Parque. A atividade será gratuita e aberta ao público, com programação cultural ao ar livre, apresentação musical do grupo Muvuka e atividades de lazer promovidas pela equipe do JF Lazer.

Além das atividades especiais, o público poderá visitar as exposições em cartaz no Museu Mariano Procópio: “Museu e Resiliência: entre desafios e recomeços”, que apresenta registros dos trabalhos realizados após os impactos das chuvas; “O leque e suas (re)apresentações”, com exemplares do acervo relacionados à história e aos diferentes usos dos leques; e “Memórias em Fragmentos: colagens vintage a partir do acervo do Museu Mariano Procópio”, com trabalhos produzidos a partir de imagens e referências do acervo da instituição.

A programação reúne, ao longo de uma semana, ações relacionadas à acessibilidade, diversidade, educação, meio ambiente, memória e cultura, ampliando as formas de participação e de contato com o patrimônio do Museu Mariano Procópio.

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