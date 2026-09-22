O violinista, violista, rabequista, arranjador e compositor Guilherme Pimenta se apresenta nesta quinta-feira (24), às 20h, no Mercado Cultural AICE, em Juiz de Fora. Com entrada gratuita, o show propõe uma aproximação entre o jazz e gêneros como baião, samba e choro, em um repertório autoral marcado pela improvisação.

A apresentação será realizada em formato de trio, com Guilherme Pimenta no violino, Vanessa Machado no violão de sete cordas e João Cordeiro na bateria. A formação explora as possibilidades sonoras do instrumento de cordas em diálogo com os demais músicos, combinando elementos da música brasileira com abordagens contemporâneas da música instrumental.

Doutor em Música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), mestre pela University of New Mexico, nos Estados Unidos, e graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Guilherme também atua como compositor, arranjador, violista e rabequista.

Em 2022, o músico foi semifinalista do Seifert Competition, realizado na Polônia. Em 2024, recebeu o prêmio BDMG Instrumental. Ao longo da carreira, publicou cinco discos e três livros, além de realizar apresentações na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina.

A Quinta Musical é realizada no Mercado Cultural AICE, no segundo piso do Mercado Municipal, localizado na Rua Dr. Paulo Frontin, 170, no Centro. Os ingressos são gratuitos e distribuídos uma hora antes do início de cada apresentação.

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