A comunidade rural de Sarandira, distrito de Juiz de Fora, recebe neste sábado, dia 26, a estreia gratuita do documentário “Nossa Senhora do Livramento”. Realizado pelo Coletivo Causos Gerais, o filme retrata a fé, o modo de vida local e o impacto dos 12 anos em que a Igreja Matriz esteve interditada, entre os anos 2011 e 2023.

A exibição acontece às 16h30 no Salão Comunitário, localizada na Rua Santana, 82, com recursos de acessibilidade em Libras e presença da equipe de produção.

A programação começa mais cedo, às 13h, com um café de boas-vindas, seguido por um passeio guiado pelos patrimônios históricos do distrito às 14h30, conduzido pela historiadora Carine Muguet (Funalfa).

Deslocamento para a estreia

Nascido do projeto de extensão “Inventários Participativos” (UFJF/Funalfa) e dirigido por Pablo Melo, o projeto foi financiado pela Lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura.

Para facilitar o deslocamento, a Secretaria de Mobilidade Urbana disponibilizará um ônibus extra da Linha 313, que sai da Av. Getúlio Vargas às 11h15, com retorno de Sarandira agendado para as 18h.

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