A Entreato Produções Artísticas e a Academia Over Jazz apresentam novamente em Juiz de Fora o espetáculo “O Rei Leão”, uma prática de montagem pedagógica que reúne teatro, canto e dança. As apresentações serão realizadas no Teatro Paschoal Carlos Magno nos dias 25, 26 e 27 de setembro, com quatro sessões ao todo. A montagem reúne alunos, professores e equipe técnica e conta com figurinos, máscaras, cenografia e trilha sonora.

As sessões acontecem no dia 25, às 20h; no dia 26, às 15h e às 20h; e no dia 27, às 19h. A apresentação das 15h do dia 26 é uma sessão extra, enquanto a do dia 27 terá horário especial.

A montagem é resultado de meses de preparação, estudo e trabalho coletivo. O processo permite aos alunos participar de diferentes etapas da criação de um espetáculo. Em cena, a história aborda temas como família, coragem, amizade, perdas e a busca pelo próprio lugar no mundo.

Os ingressos estão à venda pelo Uniticket, com opção de modalidade solidária mediante a doação de 1 kg de ração para cães ou gatos.

Exposição mostra bastidores da montagem

No dia 3 de outubro, às 14h, a Entreato Produções Artísticas realiza a “Expo O Rei Leão – Do ensaio ao palco”. A atividade integra o Programa de Formação de Espectador e apresenta ao público elementos utilizados na construção do espetáculo.

A exposição será realizada na sede da Entreato Produções Artísticas e terá figurinos, máscaras, caracterizações, bonecos e elementos cênicos, além de detalhes do processo de criação.

A programação também contará com um bate-papo com integrantes do elenco e da equipe técnica, que irão compartilhar histórias, curiosidades e desafios da montagem.

A entrada é gratuita e há 80 vagas. As inscrições podem ser feitas pelo formulário disponibilizado pela organização.

Serviço

O Rei Leão – Prática de Montagem Pedagógica

25 de setembro: 20h

26 de setembro: 15h e 20h

27 de setembro: 19h

Local: Teatro Paschoal Carlos Magno — Rua Gilberto Alencar, 1, Centro, atrás da Igreja São Sebastião.

Ingressos: Uniticket.

Expo O Rei Leão – Do Ensaio ao Palco

3 de outubro: 14h

Local: Entreato Produções Artísticas — Rua Halfeld, 1322, Centro, ao lado do Colégio Academia.

Entrada: gratuita, limitada a 80 vagas.

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Cultura | Teatro