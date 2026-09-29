O espetáculo de dança “IM/PER-FEIÇÕES”, do Coletivo Quinquaginta, será apresentado em 1º de outubro, às 20h, no Teatro Paschoal Carlos Magno, em Juiz de Fora. A apresentação única integra as ações relacionadas ao Dia Internacional das Pessoas Idosas e ao Dia Nacional do Idoso e coloca em cena a maturidade e o protagonismo da mulher madura na arte. Os ingressos custam a partir de R$30, e o evento contará com intérprete de Libras.

Com 45 minutos de duração, o solo é interpretado por uma artista sexagenária e aborda as transformações do corpo ao longo do tempo. A montagem utiliza uma linguagem contemporânea e formato em arena, transformando aspectos como rugas e perdas físicas em elementos poéticos.

O espetáculo é estruturado a partir da tríade “IMPERFEIÇÃO, PERFEIÇÃO e FEIÇÕES”. A apresentação ocorre sobre um tapete circular e combina dança contemporânea, flamenco, dança de salão, música disco e brincadeiras infantis, além de projeções em vídeo, figurino modular e objetos cotidianos ressignificados.

Após a apresentação, o público poderá participar de uma roda de conversa de até 30 minutos com os artistas. A atividade aborda temas como memória, longevidade e processos de criação e busca aproximar o público da obra. O evento tem classificação multietária.

Combate ao etarismo

A montagem também aborda questões relacionadas ao envelhecimento e ao protagonismo de pessoas idosas. Segundo o texto, dados do Censo 2022 do IBGE apontam que a população idosa passou de 11,3% para 14,7% no Brasil em dez anos. Em Minas Gerais, o percentual é de 17,8%, enquanto Juiz de Fora ocupa a 13ª posição entre os grandes municípios brasileiros com maior percentual de idosos.

“IM/PER-FEIÇÕES” é a segunda obra do Coletivo Quinquaginta, criado em 2020 e voltado a artistas com mais de 50 anos. O espetáculo foi produzido originalmente com recursos da Lei Paulo Gustavo, pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, e estreou em 2025.

A montagem já passou por Ubá e Além Paraíba e integrou a 23ª Campanha de Popularização do Teatro & Dança de Juiz de Fora, em agosto de 2026.

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