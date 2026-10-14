A banda Beatles Forever JF se apresenta gratuitamente nesta quinta-feira (15), às 20h, no Mercado Cultural AICE, no segundo piso do Mercado Municipal de Juiz de Fora. O show integra a programação da Quinta Musical e reúne músicas de diferentes fases da carreira dos Beatles.

Criado em 1981, o grupo reproduz arranjos e elementos visuais associados à banda britânica, incluindo figurinos inspirados nos usados pelo quarteto e instrumentos semelhantes aos originais.

Ao longo de mais de quatro décadas, o Beatles Forever JF se apresentou em teatros, casas noturnas, encontros de motociclistas, eventos corporativos, casamentos e aniversários, entre outros espaços.

A Quinta Musical é promovida pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), e conta com patrocínio da Unimed Juiz de Fora.

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