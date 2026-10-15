A Praça CEU recebe nesta sexta-feira (16) e sábado (17), às 19h30, o espetáculo teatral “Uma peça para destruir a humanidade”, do Projeto Teatro_Sci-Fi. A entrada é gratuita, e o público deve chegar com 30 minutos de antecedência para retirar as senhas de acesso.



Com duração de 1h10 e classificação indicativa de 11 anos, a montagem combina ficção científica, humor ácido e crítica política para discutir os impactos das ações humanas no planeta.



A história se passa em um futuro marcado pelo colapso do mundo e pelo esgotamento dos recursos naturais. A trama acompanha cientistas enclausurados e pessoas que enfrentam as consequências de um modelo de desenvolvimento insustentável.



A partir desse cenário, a peça propõe uma reflexão sobre as escolhas coletivas e os caminhos que levam a crises ambientais e sociais, relacionando situações fictícias a questões contemporâneas.