O documentário “Sementes Monte Azul”, dirigido por David Joel Vagt, será exibido gratuitamente na próxima terça-feira (3), às 19h, no Cinema Alameda, em Juiz de Fora. A sessão faz parte da programação do Tela Brasileira e será seguida de um bate-papo com Vicente Moreira e Cleide Coutinho, representantes da Associação Comunitária Monte Azul (ACMA), cuja trajetória é retratada na produção.

Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do cinema uma hora antes da sessão. A entrada é gratuita, mas está sujeita à lotação do espaço.

Com 90 minutos de duração, o documentário revisita a história de uma comunidade na periferia sul de São Paulo, a partir da década de 1970. A narrativa começa quando crianças de uma favela procuram a imigrante alemã Ute Craemer em busca de ajuda. Ao acolhê-las em sua casa, ela dá início a uma iniciativa que, com a participação dos moradores e de colaboradores, se transforma em um movimento comunitário.

A produção acompanha o desenvolvimento da Associação Comunitária Monte Azul, criada para enfrentar problemas como a pobreza e a falta de acesso a serviços básicos. Ao longo dos anos, a mobilização coletiva contribuiu para a construção de creches, pavimentação de caminhos e implantação de um pequeno ambulatório, além de fortalecer os vínculos entre os moradores.

Quase cinco décadas depois, a associação se consolidou como uma organização de atuação social em diferentes áreas. O filme reúne histórias de pessoas que tiveram suas trajetórias ligadas à comunidade e destaca o papel da colaboração e dos laços coletivos na transformação de realidades.

Após a exibição, o público poderá participar de uma conversa com Vicente Moreira, analista de projetos da ACMA, e Cleide Coutinho, coordenadora do Programa Nossa Ciranda Horizonte Azul e integrante do Conselho de Educação e Cultura da associação.

Moreira atua na captação de recursos, elaboração e gestão de projetos no terceiro setor, com experiência em iniciativas de educação, cultura, assistência social, saúde e inclusão produtiva. Já Cleide tem trajetória ligada à Monte Azul desde a infância e formação em Educação Física, além de especializações e cursos nas áreas de gestão e educação.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e do Polo JF Cine, em parceria com o Cinema Alameda. A proposta é ampliar o acesso gratuito ao cinema nacional e promover debates sobre cultura e transformação social.

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