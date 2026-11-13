O cinema também é uma forma de contar histórias que nem sempre encontram espaço nas telas. É a partir dessa perspectiva que o documentário “Do Paraybuna Pra Cá” será exibido nesta sexta-feira (13), às 15h, no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG), Campus Juiz de Fora. A sessão marcará o início das atividades do CinePerifa, curso gratuito de formação em audiovisual e comunicação comunitária que está com inscrições abertas para jovens de 14 a 21 anos.

A exibição propõe uma aproximação entre o público e as narrativas construídas a partir dos territórios periféricos. O documentário aborda a produção cultural da Zona Leste de Juiz de Fora, com destaque para artistas ligados à cena hip-hop, suas experiências e as manifestações culturais que ajudam a construir a identidade da região.

Mais do que apresentar o filme, o encontro pretende estimular os jovens a refletirem sobre quem produz as narrativas que circulam no audiovisual e quais histórias merecem ser contadas. A atividade também abre espaço para o diálogo com o diretor, permitindo que os participantes conheçam aspectos da produção e discutam o cinema como ferramenta de expressão.

A aula inaugural será conduzida pela jornalista e doutora em Ciências Sociais Tâmara Lis, coordenadora da pós-graduação em Mídias Digitais e professora do curso de Jornalismo do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. O tema será a força da comunicação comunitária e sua importância para a construção de narrativas próprias. Para Tâmara, é fundamental ampliar o letramento midiático entre os jovens, para que saibam compreender e aproveitar os recursos de comunicação disponíveis. A proposta é estimular os estudantes a utilizarem essas ferramentas para produzir conteúdos que expressem suas vivências e realidades.

O encontro contará ainda com a participação do cineasta Ugo Sores, coordenador da Associação Cultural CineFanon e responsável pela iniciativa, e de Rubens Ragone, coordenador do curso e professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Campus Avançado Cataguases.

Da experiência de assistir à oportunidade de produzir

A exibição do documentário antecede uma formação que pretende levar os participantes para além da experiência de espectadores. Ao longo de quatro meses, os jovens terão contato com diferentes etapas da produção audiovisual, desde a fotografia e a elaboração de roteiros até a gravação e a edição de vídeos.

O CinePerifa é realizado pela Associação Cultural CineFanon, em articulação com o IF Sudeste MG – Campus Juiz de Fora, o Cineclube Entre Saberes e as comunidades do entorno. A proposta é trabalhar o audiovisual como instrumento de registro de memórias, valorização das identidades e visibilidade de histórias que nem sempre chegam aos meios tradicionais de comunicação.

A formação terá carga horária de 80 horas, distribuídas em 16 encontros, com atividades presenciais e complementação remota. Não é necessário ter experiência anterior com cinema ou produção de vídeos. A proposta é partir do olhar e das histórias dos próprios participantes para desenvolver as produções.

As aulas serão realizadas às sextas-feiras, das 13h30 às 17h30, no IF Sudeste MG – Campus Juiz de Fora, localizado na Rua Bernardo Mascarenhas, 1.283, no bairro Fábrica. O curso é gratuito e as inscrições estão abertas para jovens de 14 a 21 anos.

Os interessados podem acessar o formulário de inscrição pelo perfil do CineFanon no Instagram: @cinefanon.

Tags:

Audiovisual | Curso