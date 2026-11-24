O Programa Gente em Primeiro Lugar está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de arte e cultura em Juiz de Fora. Os interessados têm até quinta-feira (26) para se inscrever presencialmente no Centro Cultural Dnar Rocha, localizado na Rua Mariano Procópio, nº 973.

As atividades disponíveis incluem oficinas de teatro, violão, teclado, percussão, flauta doce, capoeira, ballet, dança popular, dança urbana e dança de salão. Também há opções de artesanato, graffiti, pintura em tela e audiovisual.

As inscrições são realizadas das 9h às 12h e das 13h às 16h. Para participar, é necessário apresentar cópias do documento de identidade (RG) e do comprovante de residência.

O programa busca oferecer oportunidades de aprendizado e desenvolvimento de talentos por meio de atividades artísticas e culturais. A iniciativa é realizada pela Associação Municipal de Apoio Comunitário (AMAC), pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e pela Prefeitura de Juiz de Fora.

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