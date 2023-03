Quarta-feira, 3 de setembro de 2014, atualizada às 12h24

Exposição Agropecuária de Matias Barbosa começa nesta sexta-feira

Será neste final de semana, entre os dias 5 e 7 de setembro, a XVI Exposição Agropecuária de Matias Barbosa, que também marca as comemorações do aniversário de 91º ano de emancipação política da cidade, celebrado no dia 7 de setembro. A entrada é franca para todos os shows, sendo facultativa à colaboração de 1kg de alimento não perecível.

O evento conta com shows locais, regionais e de renomes nacionais, como Oba Oba Samba House, a dupla sertaneja Maurício & Mauri, e o pagode carioca do grupo Swing & Simpatia. Durante o evento, ocorrerá também o Torneio Leiteiro e a Feira de Artesanatos.

Além disto, no dia 6 de setembro, haverá a 1ª Primeira Corrida Expo Matias, com percursos de 5,5km e largada às 15h na Praça Peter Birkeland, no Centro da cidade. As informações poderão ser obtidas no telefone (32) 3273- 8184. No dia seguinte, data em que se comemora a Independência do Brasil e o aniversário de 91º ano de Emancipação Política da cidade de Matias Barbosa, haverá desfile cívico na Avenida Cardoso Saraiva, no centro da cidade.

PROGRAMAÇÃO HORÁRIO EVENTO 05/09 Sexta-feira 21h Pretensões 22h30 Wanderson e Banda 00h Obaoba Samba House 01h30 Samba A La Carte 06/09 Sábado 21h Márcio, Marcelo e Banda 22h30 Sangue Novo 00h Maurício e Mauri 01h30 Leonardo de Freitas e Fabiano 07/09 Domingo 19h30 Doquinha 21h Swing e Simpatia

Com informações da assessoria

