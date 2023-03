Terça-feira, 17 de setembro de 2019, atualizada às 8h33

Homem com as mesmas características invade dois estabelecimentos comerciais em JF



Da redação



A Polícia Militar (PM) registrou dois roubos na noite dessa segunda-feira, 16 de setembro, em Juiz de Fora. Segundo o Boletim de Ocorrências, pelas características do autor, ele é suspeito de ter cometido os dois crimes. No primeiro caso, três mulheres, de 33, 35 e 38 anos, funcionárias de uma drogaria na Rua Berta Halfeld Paleta, no Francisco Bernardino, relataram que um indivíduo chegou no local armado com faca e anunciou o roubo. Porém, as mulheres reagiram e o empurraram em cima de uma prateleira.

Minutos depois, mas em uma padaria na Rua Confrade Manoel a Luz, no Barbosa Lage, outras três funcionárias, de 19, 22 e 48 anos, também foram surpreendidas pelo homem, que anunciou o assalto e levou R$ 100 do estabelecimento que já estava encerrando as atividades. Nos dois casos ele fugiu pela linha férrea e não foi encontrado.