UFJF nomeia conselheiros do N?cleo de Estudos Afro-brasileiros

O Conselho Deliberativo do N?cleo de Estudos Afro-brasileiros (NEAB) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) tomou posse nesta segunda-feira, 15 de dezembro. O grupo, formado por 15 membros, tem a fun??o de produzir pesquisas e cursos de atividade acad?mica que visem melhorar a qualidade de vida dos negros na cidade.

De acordo com o pr?-reitor de gradua??o da UFJF e coordenador do NEAB, professor Eduardo Magrone, a id?ia ? centralizar as iniciativas multidisciplinares que pretendem tratar dos problemas enfrentados pela popula??o afro-descendente como objeto de estudo ou interven??o. "O interesse de alunos e professores da Universidade pela tem?tica ainda ? incipiente, mas cresce a cada dia" , analisa.

O n?cleo ? criado no ano em que as cotas no vestibular da UFJF completam o objetivo inicial de destinar 50% das vagas para alunos egressos de escola p?blica - sendo que 25% das cotas s?o para os que se autodeclaram negros.

O pr?-reitor explica que o N?cleo n?o ? o ?rg?o oficial para a avalia??o do sistema de cotas, que j? come?ou a ser avaliado pela administra??o superior da UFJF, mas as cotas podem ser estudadas pelo grupo. "Os principais objetos de estudo sobre o tema passam pela dificuldade de acesso dos negros ao sistema educacional brasileiro" .

Magrone garante que o sistema de cotas na UFJF ? uma medida provis?ria por natureza. "A pol?tica de cotas tem limites muito vis?veis. Por mais que ela d? certo, n?o consegue reverter uma tend?ncia da sociedade brasileira. O NEAB tem o papel de dar conseq??ncia ? pol?tica de cotas, produzindo saberes que possam esclarecer mais a sociedade sobre os seus pr?prios mecanismos de exclus?o e preconceitos" .

O NEAB n?o est? ligado diretamente a qualquer unidade espec?fica da Universidade e ? composto por pr?-reitores e professores da UFJF, al?m de representantes da Secretaria Municipal de Educa??o e Conselho Municipal de Valoriza??o da Pessoa Negra.