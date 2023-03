Você sabia?

Gasolina adulterada ? aquela que n?o est? dentro das especifica?es legais, ou seja, que possui mais ?lcool ou mais solventes do que a lei permite.Apesar da lei fixar em 2% o limite m?ximo de solvente a ser misturado na gasolina, e em 24% o do ?lcool, muitos postos n?o respeitam estes valores. Isso ocorre porque ao adulterar a gasolina, aumentando a mistura de solventes, que s?o produtos qu?micos mais baratos, o dono do posto melhora a rentabilidade do neg?cio em at? 10%.

O lucro f?cil para o dono do posto representa, por?m, poss?vel preju?zo para o consumidor. Al?m do ve?culo perder desempenho e, consequentemente, consumir mais combust?vel, o consumidor pode ser obrigado a gastar ainda mais com uma oficina, j? que a gasolina adulterada representa um risco para o bom funcionamento do carro.

O uso freq?ente de combust?vel adulterado pode causar v?rios defeitos, dentre eles: