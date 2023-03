Segunda-feira, 4 de novembro de 2013, atualizada às 14h07

Pronatec abre vagas para montador de veículos e pintura industrial em JF

Nesta quarta-feira, 6 de novembro, serão abertas as pré-matrículas para os cursos de Montador de Veículos e Pintura Industrial em Juiz de Fora. Os cursos fazem parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). O início das aulas está previsto para o dia 25 de novembro, no Senai da Barreira do Triunfo.

Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS), localizada na rua Halfeld 450 - 5º andar, das 8 às 11h ou das 14 às 17h. É necessário apresentar o CPF, comprovante de residência e o Número de Identificação Social (NIS). As pessoas que não possuem o NIS deverão realizar a inscrição no CadÚnico, seja na sede da SDS ou em um dos nove centros de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade.

Confira, abaixo, as informações sobre os cursos.

Montador de Veículos - A partir dos 16 anos, é necessário 6º ano completo. 25 vagas para o turno da manhã.

Pintura Industrial - A partir dos 16 anos, é necessário 6º ano completo. 20 vagas para o turno da tarde.

Cada beneficiário poderá realizar somente uma matrícula de cada vez. Também vale ressaltar que as vagas são prioritárias para os beneficiários do Bolsa Família e candidatos que fizeram cadastro reserva.

