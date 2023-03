Quarta-feira, 21 de maio de 2014, atualizada às 08h34

Pagamento de terceirizados da UFJF deve sair na quinta-feira

A Pró-reitoria de Planejamento e Gestão (Proplag) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) emitiu na última terça-feira, 20 de maio, a ordem para pagamento dos quase 400 empregados da empresa PH Service, que apresentou falência no dia 12. A previsão é que funcionários com contas no Banco do Brasil recebam nesta quinta, 22. Já os demais deverão receber na sexta, 23. A previsão inicial era que o pagamento fosse executado um dia antes, mas os dados deveriam ser lançados até 21h30 desta terça, o que não foi possível.

A empresa encaminhou as planilhas dos funcionários separados por contrato na tarde da última segunda-feira, 19, mas os dados com nomes dos trabalhadores precisaram ser totalmente digitalizados um a um, para que fosse possível emitir a ordem de pagamento.

A UFJF já recebeu as propostas de empresas interessadas em assumir os contratos emergenciais. A documentação encontra-se em análise e nesta quarta-feira, 22, será possível conhecer a empresa vencedora. A previsão é de que a nova empresa assuma as atividades a partir da próxima semana.

Os funcionários da Alpha Vigilância e Segurança receberam seus vencimentos na última segunda e terça-feira.

Novo protesto ocorre nesta quarta

Os trabalhadores da PH Service realizam na manhã desta quarta-feira, 21 de maio, novo protesto pelo não recebimentos dos salários no campus da UFJF. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana de Juiz de Fora (MG). No último dia 19, os funcionários interromperam a entrada do pórtico Norte da Universidade após receberem a informação da falência da PH Service através do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais (MPT-MG).

Com informações da Secom UFJF