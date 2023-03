Quinta-feira, 26 de maio de 2011, atualizada às 19h07

Mostra de Cinema de Ouro Preto reúne 77 filmes em seis dias

Da Redação

Entre os dias 15 e 20 de junho, a CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto apresenta programação abrangente e gratuita, reunindo 77 filmes, sendo 15 longas, seis médias e 56 curtas, que serão exibidos ao longo dos seis dias do evento em 36 sessões. Os locais de exibição são o Centro de Artes e Convenções, a Praça Tiradentes e o Cine Vila Rica.

Em sua sexta edição, o evento recebe o Prêmio Especial Preservação do 10º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, organizado pela Academia Brasileira de Cinema.

Este ano, a mostra vai abordar a chanchada contextualizada na década de 50, prestando homenagens a Carlos Manga, que além de montador, roteirista e diretor de cinema, também atuou à frente, a partir dos anos 60, do percurso histórico da TV brasileira nos últimos 50 anos.

No dia 16, quinta-feira, às 20h30, a programação será aberta com a exibição do clássico O Homem do Sputinik (1959), filme dirigido pelo homenageado e que marca a estreia de Norma Bengell e Jô Soares no cinema, numa paródia à guerra fria, repleta de deboche e ironia, marcas registradas da chanchada e da obra de Carlos Manga.

O CineOP ainda reafirma seu propósito de ser instrumento a serviço da preservação — segmento pouco discutido da cadeia audiovisual — e promove a 6ª edição do Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros, que contará com mais de 80 representantes de aproximadamente 50 arquivos nacionais e terá, em sua programação, uma série de encontros, diálogos, debates, workshops e lançamentos de livros.

Os textos são revisados por Thaísa Hosken