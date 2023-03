Prova de seleção da Fundação HU

Comprovante de inscri??o para prova da Funda??o HU Candidatos devem imprimir no site o comprovante de inscri??o para

prova de sele??o da Funda??o HU

As informa?es abaixo foram enviadas pela assessoria de comunica??o do HU, 11/09/2008

A Comiss?o Permanente de Sele??o (Copese) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) comunica aos candidatos inscritos no processo de sele??o de empregados da Funda??o HU que o comprovante definitivo de inscri??o j? est? dispon?vel no site.

O diretor da Copese, professor Jos? Maria Pereira Guerra, alerta aos candidatos para a proibi??o do uso de celular durante a realiza??o das provas.

Est?o sendo oferecidas 231 vagas em 46 ?reas de atua??o a serem regidas pela Consolida??o das Leis do Trabalho (CLT). No total, 7.823 pessoas se inscreveram para disputar as 231 vagas. As provas ser?o realizadas no dia 14 de setembro de 2008, no hor?rio das 14h ?s 17h, e os locais de aplica??o das provas tamb?m ser conferido no comprovante de inscri??o.

