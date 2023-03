Como entro na ger?ncia do meu grupo? Apenas o organizador pode gerenciar o grupo. V? at? p?gina do Amigo Oculto e na caixa "Entrar no meu grupo" informe o c?digo do grupo, seu e-mail e senha. Este dados foram enviados para seu e-mail no momento da cria??o do grupo. Caso tenha problemas para entrar observe as mensagens que o sistema ir? lhe informar, elas v?o dizer exatamente onde est? o erro.

Como alterar os dados de um participante? Entre na ger?ncia do Amigo Oculto, selecione um participante e clique em "Editar". O sistema pedir? uma confirma??o antes de continuar e depois perguntar? se deseja alterar o nome do participante. Informe o novo nome e clique "OK" ou clique em "CANCELAR" para n?o mudar. A mesma coisa acontecer? com o e-mail. Lembre-se sempre que ? necess?rio clicar em "Salvar" ap?s fazer altera?es. Ap?s o sorteio ser realizado s? ? permitido mudar o e-mail. DICA: Se o sorteio ainda n?o foi realizado, quando voc? altera o e-mail de um participante, automaticamente um convite ser? enviado quando salvar. Se o participante alterado j? confirmou participa??o ele ter? que confirmar novamente.

Como remover um participante? Entre na ger?ncia do Amigo Oculto, selecione um participante e clique em "Remover". O sistema pedir? uma confirma??o antes de excluir o participante. Clique em "Salvar" para concluir a opera??o. Ap?s o sorteio ser realizado essa a??o torna-se indispon?vel.

Como adicionar novos participantes ao grupo? Apenas o organizador pode gerenciar o grupo. V? at? p?gina do Amigo Oculto e na caixa "Entrar no meu grupo" informe o c?digo do grupo, seu e-mail e senha. Este dados foram enviados para seu e-mail no momento da cria??o do grupo. Caso tenha problemas para entrar observe as mensagens que o sistema ir? lhe informar, elas v?o dizer exatamente onde est? o erro. Na ger?ncia voc? poder? adicionar/incluir/alterar participantes e tamb?m reenviar convites e o sorteio. Lembrando que sempre ? necess?rio salvar depois de adicionar/editar participantes. DICA: O c?digo do grupo ? formado por 4 n?meros (ano), o simbolo _ (underline) e mais 8 letras. Ex: 2010_ABCDEFGH. Na d?vida, copie o c?digo que vem no rodap? das mensagens do sistema e cole.

Como reenviar o convite/sorteio a um participante? Entre na ger?ncia do Amigo Oculto, selecione um participante e clique em "Convidar" ou "Reenviar Sorteio". DICA: Quando o convite/sorteio ? reenviado a mensagem vai em texto simples (sem formata??o).

Como fa?o para sortear os participantes do meu Amigo Oculto? Entre na ger?ncia do Amigo Oculto e clique em "Sortear". O sorteio s? ser? realizado se todos os membros do grupo tiverem confirmado participa??o. O organizador pode excluir os que n?o confirmaram para realizar o sorteio. Depois do sorteio cada participante receber? o nome de seu Amigo Oculto e uma senha individual para a troca de recados. O sistema controla para que uma pessoa n?o sorteie ela mesma nem que duas pessoas se sorteiem entre si. O sorteio faz um ciclo perfeito, o primeiro a revelar o amigo ser? o ?ltimo a ser revelado sem a necessidade de um participante que ainda n?o foi revelado recome?ar a brincadeira. DICA: Quando todos os participantes confirmarem o organizador receber? um e-mail avisando que o sorteio j? pode ser feito.

Como configurar o anti-spam do meu provedor de email? Em muitos casos o participante deixa de receber as mensagens do Amigo Oculto por causa de filtros anti-spam. Normalmente eles est?o ativados por padr?o e a pessoa nem sabe disso. Seguem abaixo formas de configurar o anti-spam de alguns provedores de e-mail para que n?o ocorra problemas com a entrega de mensagens do sistema. Gmail V? na sua caixa de Spam .

. Clique na mensagem enviada pelo Amigo Oculto. No topo, clique na op??o N?o ? spam.

Hotmail/MSN/Outlook No topo, ? direita, clique no item Op?es e em seguida Mais op?es...

e em seguida Abaixo de Impedindo lixo eletr?nico, clique em Remetentes confi?veis e bloqueados .

. Em seguida, selecione Remetentes confi?veis .

. No campo da esquerda digite o dom?nio acessa.com e clique em Adicionar ? Lista.

IG V? na sua caixa de Spam .

. Clique na mensagem enviada pelo Amigo Oculto. No topo, clique na op??o N?o ? spam.

UOL Localize a barra de ferramentas vertical ? esquerda.

Nela, clique no link Anti-Spam .

. Clique na op??o Gerenciar e-mails .

. Digite o dom?nio acessa.com no campo e clique em Autorizar.

Yahoo V? na sua caixa de Spam .

. Clique na mensagem enviada pelo Amigo Oculto. No topo, clique na op??o N?o ? spam.

Voc? utiliza outros provedores com ferramentas anti-spam? Ent?o solicite instru?es ao suporte de seu e-mail pessoal e pe?a ajuda para adicionar ? lista de remetentes permitidos o dom?nio acessa.com

Um participante n?o recebe o convite/sorteio, o que fazer? O primeiro passo ? verificar cuidadosamente na caixa de SPAM (lixo eletr?nico), se n?o encontrar a mensagem entre em contato com o organizador e pe?a para reenviar o convite/sorteio e conferir se seu e-mail foi cadastrado corretamente. Se ainda assim n?o o receber, aguarde uma hora e repita o procedimento e se n?o chegar sugerimos que tente usar outro endere?o de e-mail (o organizador deve alter?-lo) pois o seu servidor pode estar recusando nossas mensagens. Se ? o organizador quem n?o recebe o convite entre em contato conosco. ? recomendado pra ambos os casos configurar o anti-spam do seu provedor como mostra o item anterior. DICA: Para facilitar, utilize a busca do seu email quando estiver procurando pela mensagem e procure por "Amigo Oculto". No caso do sorteio, o participante pode consultar seu amigo oculto diretamente em nosso site, no link Quem ? meu amigo oculto?

Um participante quer entrar/sair do grupo depois que o sorteio foi realizado, o que fazer? Depois que foi realizado sorteio n?o ser? permitido nenhuma das op?es, ser? necess?rio desfazer o sorteio para que volte a ser poss?vel a inclus?o/exclus?o de novos participantes. DICA: nesse caso ? muito importante que avise todos os participantes que o sorteio anterior n?o vale mais para evitar confus?o.

Como cancelar meu grupo? Entre na ger?ncia do Amigo Oculto e clique em "Excluir Grupo". Leia atentamente as caixas de di?logo para confirmar a exclus?o. Ser? preciso confirmar clicando e depois digitar uma frase.

Como enviar recado para meu Amigo Oculto? Para enviar recados/responder ao seu amigo oculto acesse o item recados no menu superior da p?gina do Amigo Oculto ou clique no link "Clique aqui para responder ao seu amigo oculto" no final do recado enviado por ele. Voc? deve informar para quem quer mandar o recado ("Amigo que eu tirei" ou "Amigo que me tirou"), o c?digo do seu grupo, seu e-email e senha. Esses dados s?o apenas para que o sistema te identifique como participante do grupo e evite que outra pessoa do seu grupo envie recados como se fosse voc? (j? que todos tem acesso ao c?digo do grupo e provavelmente sabem o e-mail um do outro). Os recados enviados para o "Amigo que eu tirei" s?o an?nimos, os que v?o para o "Amigo que me tirou" n?o, nesse caso quem envia ? que n?o sabe pra quem vai. DICA: os recados v?o chegar no seu e-mail mas voc? n?o deve NUNCA responder por l? e sim pela p?gina de envio de recados.

O organizador pode confirmar a participa??o de outra pessoa? N?o. Cada participante deve confirmar por ele mesmo. Isso ? necess?rio para que o sistema tenha certeza de que todos os e-mails cadastrados s?o v?lidos. Dessa forma, tentamos garantir que quando o sorteio for realizado nenhum participante vai deixar de receber seu Amigo Oculto.

N?o consigo confirmar a participa??o clicando no link do convite. Alguns programas de e-mail ou webmails podem gerar uma quebra de linha e isso pode alterar o link gerando esse problema. Selecione com o mouse o endere?o completo (desde "http..." at? o final, que ? uma longa sequ?ncia de caracteres), copie e cole na barra de endere?o do navegador e tecle ENTER. Persistindo o problema, solicite ao seu organizador que envie novo convite ou te remova do grupo e adicione novamente. DICA: Se tiver dificuldades cole primeiro no word(ou bloco de notas) apague as quebras de linha e depois copie de novo e cole no navegador.

Como criar uma lista de sugest?es de presentes? Ainda n?o possu?mos uma lista de presentes em nosso sistema mas atrav?s dos recados voc? pode dar/pedir essas dicas diretamente ao seu amigo oculto.

Posso ser apenas o organizador e n?o participar do sorteio do Amigo Oculto? N?o. O organizador estar? obrigatoriamente participando do grupo. Lembre-se tamb?m que ele n?o pode ser exclu?do depois de o grupo ser criado.

Como saber quando todos os convidados confirmaram a participa??o? Assim que todos os convidados confirmarem sua participa??o o organizador do grupo receber? um e-mail avisando. O organizador tamb?m pode acessar a ger?ncia, os confirmados aparecer?o em azul e/ou com um [c] ao lado do nome.

O organizador pode enviar mensagens para todo o grupo? N?o. Se ele precisar que ter? faz?-lo por outro meio que n?o seja o sistema do Amigo Oculto.

Como posso desfazer o sorteio do meu grupo? Quando o sorteio ? realizado todos recebem o nome do seu amigo por e-mail, desfazer o sorteio para sortear novamente ir? gerar um segundo Amigo Oculto para cada participante e isso pode criar alguma confus?o. ? importante esclarecer que o sorteio que vale ? sempre o ?ltimo. Para realizar o procedimento entre na ger?ncia do Amigo Oculto e clique em "Desfazer Sorteio". Leia atentamente as caixas de di?logo para confirmar a a??o. Ser? preciso confirmar clicando e depois digitar uma frase. DICA: quando o sorteio ? desfeito todos os participantes receber?o uma mensagem autom?tica comunicando o fato.

Criei um grupo ano passado. Eu posso reaproveit?-lo para esse ano? Sim. Para isso o organizador do grupo anterior deve entrar na ger?ncia (voc? vai precisar do c?digo do grupo e a senha) e desfazer o sorteio. Feito isso ele pode alterar, remover ou convidar novos participantes e depois de tudo arrumado, sortear novamente.

Quando clico nos bot?es para editar, excluir, sortear... nada acontece. Os navegadores costumam apresentar uma op??o nas caixas de di?logo para "impedir esta p?gina de criar novas caixas de di?logo". Talvez tenha marcado ela sem querer. Para resolver esse problema feche todas as abas do navegador e abra novamente ou tente de outro navegador.