Reenvio de sorteio

Se voc? n?o recebeu o convite ou a mensagem com o seu amigo oculto entre em contato com o organizador do seu grupo, ele pode alterar seu endere?o e-mail e/ou reenviar seu amigo. Voc? tamb?m pode solicitar o reenvio do sorteio, basta informar o c?digo do sorteio e o seu e-mail que est? participando do grupo.

Se estiver tendo problemas em receber por e-mail utilize o Quem ? meu amigo oculto? diretamente em nosso site.