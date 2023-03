Max Klim Astr?logo

?ries

21 de mar?o a 20 de abril

Hor?scopo do dia

30 de maio de 2016, segunda-feira

O seu dia: em situa?es inesperadas voc? deve hoje se condicionar de forma mais otimista e autoconfiante na lida com demandas e pedidos dos pr?ximos. Interesses: a reg?ncia do dia ser? positiva e vantajosa no que tratar de dinheiro e desempenho com o trabalho. Sentimentos: ?nimo mais empreendedor.

M?s Astral

?ries sob a reg?ncia do Sol em G?meos

Nesta fase em que o Sol transita pela terceira casa zodiacal, ganha destaque a sua capacidade cognitiva e dedutiva, sua intelig?ncia pr?tica e a aplica??o dessa capacidade mental. Al?m disso, destaca-se sua habilidade manual, estudos e tudo o que disser de escrita. No campo f?sico a reg?ncia se d? sobre os pulm?es, os bra?os, as m?os e os ombros.

Seu signo

Planeta Regente: Marte.

Elemento na natureza: fogo.

Anatomia: a cabe?a.

Dia da semana favor?vel: ter?a-feira.

Pedra: rubi.

Cor: todos os tons de vermelho.

Personalidade: o presidente brasileiro Get?lio Dornelles Vargas, nascido em S?o Borja, no Rio Grande do Sul, governo o Pa?s pelo mais longo per?odo ditatorial e voltou ao poder por elei??o direta.

O nativo: seu signo mostra elementos de combatividade e determina??o que se expressam de forma not?vel na sua vontade. Voc?, arietino (e n?o ariano, como se usa habitualmente para denominar o signo, Ariano ? quem nasce da ra?a ariana) tem dons de lideran?a e conduzir outrem ? natural em sua vida. Estas s?o, em ess?ncia, as principais caracter?sticas do car?ter do nativo de um signo que vive para ser e nunca para ter. ? o que representa no zod?aco, o signo da cria??o explosiva, do nascimento e da realiza??o e representa para n?s a semente ao nascer, cheia de esperan?as, inovadora, en?rgica, personalista e que representa a individualidade.

Todos os direitos reservados a ACESSA.com e a Max Klim. -

