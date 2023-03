"Samba Pra Elas", com Thiago Miranda

Thiago Miranda, ap?s anos de sucesso com sua roda de samba, lan?a seu segundo disco chamado Samba pra elas. Prestando rever?ncia ? exist?ncia da mulher o repert?rio inclui desde can?es de amor a euforia com ritmo de samba e ijex?. O show passa por Martinho da Vila, Jo?o Nogueira, Chico Buarque, Maria Rita e Agep?. Al?m ? claro, das cl?ssicas Madalena, Mineira, Maria do Socorro, A Rita e muito mais! Voz, bateria, contrabaixo, cavaco, guitarra, percuss?o e viol?o prometem celebrar a melhor alegria com samba no p? especialmente pra elas.

Informa?es Local: Cultural Bar

Cultural Bar Endere?o: Rua Deusdedith Salgado, 3955 - Juiz de Fora

Rua Deusdedith Salgado, 3955 - Juiz de Fora Data e hora: 27/01 (sexta), ?s 23h

27/01 (sexta), ?s 23h
Telefone: 3231-3388

