Warcraft - O Primeiro Encontro de Dois Mundos (Evento n?o avaliado. D? sua opini?o!)

A regi?o de Azeroth sempre viveu em paz, at? a chegada dos guerreiros Orc. Com a abertura de um portal, eles puderam chegar ? nova Terra com a inten??o de destruir o povo inimigo. Cada lado da batalha possui um grande her?i, e os dois travam uma disputa pessoal, colocando em risco seu povo, sua fam?lia e todas as pessoas que amam.

Onde Assistir

?ltimos Coment?rios

Este evento n?o possui coment?rios! Comente!

Ficha T?cnica Nome Original: Warcraft

Warcraft Dire??o: Duncan Jones

Duncan Jones Elenco: Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton

Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton G?nero: A??o

A??o Dura??o: 123 min

123 min Censura: 12 anos Quer avaliar? D? sua opini?o: Clique... Ruim Regular Bom ?timo Excelente

Outros eventos dessa se??o: Clique e escolha... Alice Atrav?s do Espelho Angry Birds - O Filme Capit?o Am?rica: Guerra Civil Jogo do Dinheiro Peppa Pig - As botas de ouro e outras hist?rias S?o Sebasti?o do Rio de Janeiro - A Forma??o de uma Cidade Uma Loucura de Mulher Warcraft - O Primeiro Encontro de Dois Mundos X-Men: Apocalipse Outros tipos de eventos: Clique e escolha... Cinema Etc & Tal Exposi?es Festas Infantil Shows Teatro Videoteca

Warcraft - O Primeiro Encontro de Dois Mundos (Evento n?o avaliado. D? sua opini?o!)

A regi?o de Azeroth sempre viveu em paz, at? a chegada dos guerreiros Orc. Com a abertura de um portal, eles puderam chegar ? nova Terra com a inten??o de destruir o povo inimigo. Cada lado da batalha possui um grande her?i, e os dois travam uma disputa pessoal, colocando em risco seu povo, sua fam?lia e todas as pessoas que amam.

Onde Assistir

?ltimos Coment?rios

Este evento n?o possui coment?rios! Comente!

Ficha T?cnica Nome Original: Warcraft

Warcraft Dire??o: Duncan Jones

Duncan Jones Elenco: Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton

Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton G?nero: A??o

A??o Dura??o: 123 min

123 min Censura: 12 anos Quer avaliar? D? sua opini?o: Clique... Ruim Regular Bom ?timo Excelente