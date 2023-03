Jovem de 18 anos ? agarrada, reage e evita estupro no bairro S?o Pedro Lucas Azevedo Soares Jornalista 5 de dezembro 2016

[BANNER RETANGULO] [LEIA MAIS]

Uma jovem de 18 anos sofreu tentativa de estupro na noite da ?ltima quinta-feira, 20 de outubro, na rua Roberto Stiegert, no bairro S?o Pedro, por volta das 19h40.

De acordo com a Pol?cia Militar (PM), a v?tima estava andando na rua, quando foi agarrada por um homem de capacete, que a levou para um terreno baldio e tentou estupr?-la, por?m, a v?tima come?ou a gritar e o golpeou com uma caixa que ela estava nas m?os, al?m de chutar as pernas do agressor. A menina conseguiu fugir e acionou a PM, mas n?o soube passar informa?es do autor do crime.

Jovem de 18 anos ? agarrada, reage e evita estupro no bairro S?o Pedro Lucas Azevedo Soares Jornalista 5 de dezembro 2016

[BANNER RETANGULO] [LEIA MAIS]

Uma jovem de 18 anos sofreu tentativa de estupro na noite da ?ltima quinta-feira, 20 de outubro, na rua Roberto Stiegert, no bairro S?o Pedro, por volta das 19h40.

De acordo com a Pol?cia Militar (PM), a v?tima estava andando na rua, quando foi agarrada por um homem de capacete, que a levou para um terreno baldio e tentou estupr?-la, por?m, a v?tima come?ou a gritar e o golpeou com uma caixa que ela estava nas m?os, al?m de chutar as pernas do agressor. A menina conseguiu fugir e acionou a PM, mas n?o soube passar informa?es do autor do crime.