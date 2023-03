Temperatura m?xima chega a 32? C nos pr?ximos dias em Juiz de Fora da Reda??o 19/10/2016

Segundo meteorologista, o calor excessivo deve causar pancadas r?pidas de chuva no final do dia

As altas temperaturas devem permanecer at? o pr?ximo s?bado, 22 de outubro, em Juiz de Fora. Conforme o meteorologista Claudemir de Azevedo, do 5? Distrito de Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os term?metros devem marcar m?xima de 32?C e m?nima de 20?C, com umidade relativa do ar para a tarde desta quarta-feira, 19, de 40%. Devido a forma??o de nuvens no final do dia, por causa do calor excessivo, ? poss?vel que aconte?a pancadas r?pidas de chuva.

"T?pico da esta??o da primavera, o sol acaba causando a forma??o de nuvens e pancadas de chuva no final da tarde. A partir de domingo as temperaturas devem ficar mais amenas", explica.

