Segunda-feira, 16 de julho de 2018, atualizada às 11h34

Previsão é de céu parcialmente nublado com nevoeiro pela manhã em JF



Da redação



A previsão do tempo para terça-feira, 17 de julho, é de céu nublado a parcialmente nublado com nevoeiro pela manhã em Juiz de Fora. Segundo informações do boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo permanece estável com predomínio de sol em Minas Gerais, apenas na faixa Leste espera-se maior variação de nebulosidade.

Nesta Zona da Mata mineira o dia amanhece com nevoeiro ou névoa úmida. Por isso, a região mantém com umidade relativa do ar moderada, entre 90% e 45%, diferente do restante do Estado, que este índice já atinge valores mais críticos.



Segundo o meteorologista Cléber de Souza, do 5° Distrito do Inmet, as temperaturas na cidade devem ficar entre 14°C e 27°C.





