Sexta-feira, 05 de outubro de 2007, atualizada ?s 17h45

Candidatos a agente de tr?nsito realizam prova neste domingo

Marinella Souza

*Colabora??o

A segunda etapa do Concurso de Agente de Transporte e Tr?nsito acontece no pr?ximo domingo dia 08 de outubro, ?s 8h, com tr?s horas de dura??o. A prova vai ser no Col?gio Academia de Com?rcio (Rua Halfeld, 1.176), onde 529 candidatos disputar?o 17 vagas por um sal?rio de R$ 916,74.

Os candidatos devem chagar ao local de prova com meia hora de anteced?ncia, munidos de comprovante de inscri??o e carteira de identidade.

Marinella Souza ? estudante de Comunica??o Social da UFJF