Segunda-feira, 6 de novembro de 2017, atualizada às 16h15

UFJF abre concurso para projeto de novo prédio da Faculdade de Arquitetura

Da redação



Na próxima sexta-feira, 10 de novembro, às 14h, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) realiza o Seminário Concursos de Arquitetura, no anfiteatro 2 da Faculdade de Engenharia. A atividade marcará o lançamento do concurso para elaboração de projeto do novo edifício da Faculdade.



“O Concurso de Projeto de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da UFJF é uma Licitação Pública, regida pela Lei 8.666, destinado para profissionais vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-BR) e será em nível nacional. Neste momento, o processo ainda está na Procuradoria da UFJF para ser publicado, quando, então, poderemos divulgar o calendário completo”, informa o diretor da FAU/UFJF, José Gustavo Francis Abdalla.



Abdalla explica que a competição será realizada em duas etapas e, entre o lançamento do edital e a entrega da premiação, prevê-se aproximadamente seis meses de trabalhos. A iniciativa teve apoio de emenda parlamentar da professora e ex-reitora da UFJF, Margarida Salomão. “Em linhas gerais, na primeira etapa está prevista a proposição de um anteprojeto de arquitetura para a futura edificação da FAU e, na etapa final, de um projeto básico de arquitetura. Uma banca julgadora específica irá selecionar as três propostas mais adequadas, porém ocorrerá um único vencedor, que levará a premiação de R$ 62 mil.”



A necessidade de construção do novo edifício é, segundo o diretor, resultante da ampliação das demandas de atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas da FAU/UFJF. “Já em 2015 ocorreu a escolha da localização em conjunto com a Pró-Reitoria de Infraestrutura, e, em 2016, surgiu a ideia de realização de um concurso de projeto de arquitetura, dado a relevância de uma edificação desta natureza ser debatida para além dos limites da UFJF”, recorda Abdalla.



Seminário Concursos de Arquitetura



O Seminário Concursos de Arquitetura será aberto com a palestra “Competir para crescer”, a ser ministrada pelo professor e idealizador do Projetar.org, Caio Smoralek Dias. O portal é uma ferramenta, cujo objetivo é a interconexão de estudantes universitários através de concursos de projetos ligados a temas atuais, nos mesmos moldes de concursos profissionais de arquitetura.



Em seguida à palestra, haverá mesa redonda específica sobre o concurso da UFJF com os diretores da FAU/UFJF, do Projetar.org e com o integrante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU-MG), Mauro Santoro Campello.



“A finalidade é abrir um debate público com os estudantes de Arquitetura e Urbanismo sobre a importância, desde o período de academia até quando estiverem na atividade profissional, de participarem de competições de projetos de arquitetura e urbanismo, tanto local quanto nacional e internacionalmente, e de como tais participações contribuem na evolução deles enquanto profissionais”, enfatiza o diretor da FAU/UFJF, Gustavo Abdalla.



Podem participar do Seminário Concursos de Arquitetura profissionais e estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Design, Engenharia e áreas afins. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no dia e local do evento. A organização é do Grupo de Pesquisas DOMVS, sob liderança do professor da FAU/UFJF, Fernando Lima. “A ideia do seminário surgiu das discussões no nosso grupo de pesquisa e da proposição de palestra sobre a importância dos concursos feita por um ex-aluno da FAU, e hoje pesquisador do DOMVS, o arquiteto Felipe Arlindo. Daí veio a ideia de associar a palestra ao concurso do edifício da FAU que foi prontamente aceita pelo diretor da unidade, que não tem medido esforços para que o evento ocorra da melhor maneira”, explica Lima.





Com informações da UFJF

