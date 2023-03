Segunda-feira, 9 de maio de 2011, atualizada às 19h20

Dia Municipal do Idoso é comemorado com a instituição da Comissão Especial dos Idosos em JF

No dia em que é comemorado o Dia Municipal do Idoso, nesta segunda-feira, 9 de maio, foi realizada, na Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF), a primeira reunião da Comissão Especial dos Idosos, formada pelos vereadores Isauro Calais (PMN), José Sóter Figueirôa Neto (PMDB) e José Tarcísio (PTC).

Além disso, compõem a comissão as secretarias de Assistência Social (SAS), de Transporte e Trânsito (Settra), de Saúde (SS), a Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac), o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) Idoso/Mulher, o Centro de Convivência do Idoso, a 4ª região da Polícia Militar, a Polícia Civil, a Associação dos Aposentados e Pensionistas das Autarquias do Brasil, além do Conselho Municipal do Idoso.

"Diante dos números que revelam que grande parte da população idosa sofre maus tratos, muitas vezes causados pelos próprios familiares, é necessário traçar um perfil atual da cidade, incluindo os programas sociais oferecidos, a infraestrutura e os índices econômicos, a fim de que sejam garantidos os direitos da terceira idade, que é o futuro de todos nós", destacou o vereador Isauro Calais, lembrando do aumento gradativo da população idosa da cidade. Segundo dados do Censo 2010, Juiz de Fora conta com 70 mil idosos.

Entre os temas a serem tratados pela comissão estão a violência contra idosos, os projetos sociais voltados para a terceira idade, a saúde, a acessibilidade, o transporte, além da discussão a respeito das leis voltadas para tal população. A previsão é de que os assuntos sejam debatidos até o mês de setembro. No dia 1º de outubro, quando é comemorado o Dia Nacional do Idoso, deverá ser apresentado o resultado e assinado um protocolo de intenções entre os órgãos participantes, com as propostas devidamente aprovadas.

