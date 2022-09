Foto: ONG Brothers do Bem - Ação social com crianças

A Comunidade do Rato, no bairro Santa Terezinha, na região Nordeste de Juiz de Fora, está sendo palco de um projeto que leva reforço escolar para crianças moradoras da região. A iniciativa é do curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, em parceria com a ONG “Brothers do Bem”. Durante todo o segundo semestre, as crianças irão receber o reforço escolar por três vezes na semana.



De acordo com a coordenadora do curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio Juiz Fora, Francisca Pires, para aplicar as aulas de reforço dentro da Comunidade foi preciso realizar reuniões com as famílias locais para o levantamento de demandas. As alunas do curso de pedagogia da Estácio de Sá serão as docentes desses alunos. “Nós vamos trabalhar com esses reforços básicos inicialmente de português e matemática, mas pode aparecer outras demandas, independente da faixa etária. Vamos montar grupos de trabalho para dividir os trabalhos para que possamos atender o maior número possível de crianças.”



A ONG Brothers do Bem surgiu durante o período da pandemia de Covid-19. Em um cenário onde muitas pessoas estavam sem emprego e renda, voluntários criaram a ONG em busca de ajudar essas pessoas de vulnerabilidade social. Nina Halfeld, é presidente da Brothers do Bem. De acordo com ela, todas as ações do projeto atendem toda a região da Comunidade do Rato, que é composta por 95 famílias, o que gira em torno de 110 crianças. “Eu nunca havia trabalhado dentro de um projeto social. Desde sempre, eu gosto desse lado social, não é atoa que a minha profissão já me deixa bem à vontade com esse lado social e iniciei em maio de 2020. Eu abracei a comunidade e não sai de lá até hoje”.



Quem desejar fazer parte do projeto Brothers do Bem ou realizar doações, pode entrar em contato através do telefone (32) 98855-9369, ou se dirigir até a sede da ONG que fica na rua Alencar Tristão, 121, bairro Santa Terezinha. O projeto também aceita doações por PIX, através da chave CNPJ 407347520001-09.



