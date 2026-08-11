Viver em estado constante de alerta, medir palavras, esconder comportamentos e tentar se encaixar para evitar julgamentos. Para muitas pessoas LGBTQIAPN+, essa ainda é uma realidade cotidiana — e o impacto disso ultrapassa o campo social. Em meio às discussões da Semana LGBTQIAPN+, especialistas alertam para o avanço do sofrimento emocional provocado pelo preconceito, pela exclusão e pela ausência de acolhimento, especialmente dentro da própria família.

Segundo a psicóloga e professora do curso de Psicologia da Estácio, Grazielle Moura, um dos maiores problemas é a naturalização da dor por parte da população LGBTQIAPN+. Para ela, muitos acabam convivendo tanto tempo com situações de discriminação que passam a enxergar o sofrimento emocional como algo comum. “Quando o sofrimento começa a afetar a rotina, relacionamento, sono, autoestima e até a vontade de viver, já é um sinal significativo da necessidade de buscar ajuda. Muitas pessoas LGBTQIA+ acabam naturalizando a dor por viverem em situações frequentes de preconceito, exclusão, medo e rejeição. Só que viver dessa forma, em constante estado de alerta, ansiedade, culpa e tristeza, não pode ser visto como algo normal”, afirma.

A especialista explica que a psicoterapia surge justamente como um espaço de fortalecimento emocional e reconstrução da própria identidade diante das violências diárias, muitas vezes silenciosas. “A psicoterapia ajuda a compreender esse sofrimento e fortalecer estratégias tanto de enfrentamento quanto de cuidado”, destaca.

O ambiente familiar, que deveria representar proteção e pertencimento, também aparece como um dos principais fatores de impacto emocional. De acordo com Grazielle Moura, a rejeição ou invalidação dentro de casa pode provocar consequências profundas no desenvolvimento emocional de jovens LGBTQIAPN+.“A família costuma ser o nosso primeiro espaço de pertencimento. Então, quando existe rejeição, invalidação ou silêncio dentro de casa, isso gera impactos significativos na autoestima, na segurança emocional e até mesmo no desenvolvimento da identidade daquela pessoa”, explica. Segundo ela, esse contexto favorece sintomas de ansiedade, depressão, isolamento social e sensação de não pertencimento.

A psicóloga ressalta que o acolhimento familiar funciona como um importante fator de proteção da saúde mental. “O apoio da família pode fazer diferença na forma como essa pessoa enfrenta o mundo e constrói suas relações”, pontua.

Além da violência explícita, a pressão constante para justificar a própria existência também produz desgaste psicológico. Comentários preconceituosos, necessidade de corrigir pronomes, medo de reações agressivas e o policiamento do próprio comportamento acabam criando um ambiente permanente de tensão emocional. “É muito difícil viver o tempo todo sentindo que precisa provar quem é. Quando a pessoa LGBTQIA+ precisa constantemente se explicar, corrigir comentários e medir a própria forma de agir para evitar julgamentos, isso gera um desgaste psicológico muito grande”, afirma Grazielle. Segundo ela, o resultado pode aparecer em forma de ansiedade, insegurança, cansaço emocional e dificuldade de se expressar espontaneamente.

Para a professora discutir saúde mental durante a Semana LGBTQIAPN+ é também falar sobre dignidade, pertencimento e direito à existência. “A saúde mental está diretamente ligada à possibilidade da pessoa existir com autenticidade e segurança nos espaços sociais, de ser ela mesma”, reforça.

Outro ponto destacado pela psicóloga é a importância de procurar profissionais preparados para acolher as demandas da população LGBTQIAPN+ sem estigmatização. Segundo ela, um atendimento ético e qualificado deve respeitar nome, pronome, identidade de gênero e orientação sexual sem transformar essas características em um problema clínico. “Um atendimento acolhedor acontece quando o paciente se sente ouvido, validado e seguro para falar sobre suas vivências sem medo de julgamento”, explica. Em contrapartida, ela alerta que falas estereotipadas ou tentativas de associar identidade de gênero e orientação sexual ao sofrimento emocional são sinais claros de despreparo profissional.

Em um cenário em que os debates sobre diversidade seguem atravessados por discursos de intolerância e exclusão, especialistas reforçam que saúde mental não pode ser tratada como uma pauta secundária. Para além das campanhas e datas simbólicas, o desafio continua sendo construir espaços mais seguros, acolhedores e humanos para que existir não seja, diariamente, um ato de resistência.